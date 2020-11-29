الأحد 29 نوفمبر 2020
توقيت مصر 20:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الإفتاء لـ شيكابالا: « انت محترم وناجح.. ركز في طريقك»

عاجل.. الإطاحة بمرتضى منصور من الزمالك وتعيين مجلس جديد

بعد غسله وتكفينه.. حقيقة عودة متوفى بـ«كورونا» للحياة

مفاجأة.. القبض على طبيب مارادونا بتهمة قتل أسطورة الكرة

ضبط المتنمرين على "شيكابالا".. وهذه عقوبتهم وما جرى لهم

فيديو صادم لحادث مروع وقع في دولة خليجية

تطور هام بشأن إصابات كورونا في السعودية

«بنتي ضايعة».. والدة حلا الترك تصدم الجميع و تهدد بفضح المستور

بيان عاجل من مرتضى منصور: «ما حدث لن يمر مرور الكرام»

صدمة.. أمير مرتضى منصور يصف «الخطيب» بوصف خارج ومهين

ADS
 

فيديو صادم لحادث مروع وقع في دولة خليجية

5fc3c6764c59b729157f3963
الحادث
 
الأحد، 29-11-2020 06:29 م الطيب حسين
شهد سباق البحرين ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في اللفة الأولى اليوم الأحد، واقعة مؤسفة تسببت في توقف المنافسة.

جاء هذا عندما انقسمت سيارة الفرنسي رومان جروجان إلى نصفين واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بالحواجز.

وقال متحدث باسم "فورمولا 1" إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية 53 مرة.
وأظهرت الإعادة أن غروجان قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.

ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.


 

إقرأ ايضا

1606050169695088300

تطور هام بشأن إصابات كورونا في السعودية

زعيم كوريا الشمالية

إجراءات تصل إلي الإعدام في كوريا الشمالية لمنع انتشار " كورونا"

5fc241d34c59b7639d732f64

صور غير لائقة لمئات المجندات مع ضابط تهز جيش الاحتلال

أخبار متعلقة

EnHTflDUcAY3ED_

"قرقاش" يوجه رسالة نارية بشأن ملك الأردن

download

الملك سلمان يعزي في وفاة مسئول خليجي كبير

5fac204d74917

أمر ملكي عاجل في البحرين

20190925121607167

مذيعة "الجزيرة" تفاجئ الجميع بشأن وفاة رئيس وزراء البحرين

thumbs_b_c_a39b1b943b0cda6a92ab9a8d8cf6124b

الكويت توجه نداءًا لمواطنيها في دولة خليجية