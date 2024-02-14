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فيديو.. تصرف غريب من بايدن يُربك ملك الأردن

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بايدن والملك عبدالله
الأربعاء، 14-02-2024 12:19 م


وثق مقطع فيديو الرئيس الأمريكي جو بايدن مرتبكا ، وهو يقف خلف الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، ولا يعرف أين يجب أن يقف قبل إلقاء الملك كلمته.

وقال بايدن للملك بعد الترحيب به في البيت الأبيض: "يا صاحب الجلالة، إليك الكلمة"، وبينما كان الملك عبد الله يستعد لإلقاء كلمته، كان بايدن يتجول خلفه ومن خلف المنصة، وهو يحدق في الأرض ليعرف أين يقف.
وأبان الفيديو تنقل بايدن بين موقعين مختلفين قبل أن يستقر على ما كان خياره الأول في البداية، إلى يسار الملك وأمام العلم الأردني.
وأظهر الفيديو الملك عبدالله، وهو ينظر من فوق كتفه الأيسر متوقعا رؤية بايدن لكنه لم يكن هناك. فقال بايدن: "لقد بدلت مكاني"، قبل أن ينتقل إلى الجانب الأيسر من الملك عبدالله الذي ابتسم عند رؤية بايدن.

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