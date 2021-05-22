فيديو/ الكشف عن جنسية الرجل الذي حاول التعدي على خطيب الحرم المكي

السبت، 22-05-2021
11:36 ص
كشفت وسائل إعلام سعودية، أن التحقيقات الأولية بشرطة مكة
المكرمة بيّنت أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي
والاعتداء على
الخطيب، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن سعودي أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن” السعودية، أنه تم ضبط المتهم
أثناء هجومه ومحاولته الصعود إلى المنبر وهو يحمل عصا كما تم إيقافه من قبل رجال أمن
الحرم المكي
.
وأشارت أنه تم إشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات
الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه
الصحية.
جدير بالذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة قد أعلنت اليوم الجمعة
بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي
أثناء خطبة الجمعة
اليوم بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.