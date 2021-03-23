فضيحة تهز البرلمان الأسترالي

الثلاثاء، 23-03-2021
10:31 ص
متابعات- أمينة عبد العال
تداولت بعض المواقع
الإخبارية الأسترالية صور و أشرطة فيديو لموظفين في الحكومة يقومون بأعمال جنسية
في البرلمان
.
و أعتبر المراقبون أن
ما حدث يزيد من ضعف السلطة التنفيذية التي تتعرض للانتقاد بسبب التمييز الجنسي
المنتشر في صفوف الطبقة السياسية ، حسبما نشرت " فرانس برس " .
في سياق متصل ندد
رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها مخزية .
جدير بالذكر أن الصور
ومقاطع الفيديو تم مشاركتها علي مجموعات دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة قبل
أن يسربها شخص إلي الصحافة و التي قامت بنشرها صحيفة " ذي أستراليان " و
محطة " تشانل 10 " .