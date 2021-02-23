عمان تمنع دخول مواطني هذه الدول

الثلاثاء، 23-02-2021
10:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اللجنة العليا
المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا
"
في سلطنة عمان
، اليوم الثلاثاء ، أنها منعت دخول القادمين من 10 دول لمدة 15 يوم
لاحتواء انتشاء الفيروس خاصة السلالات المتحورة
.
و الدول التي منع
مواطنيها من الدخول إلي عمان
هي :
السودان
ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا،
علي أن يتم تطبيقه منذ الخميس القادم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشارت إلي أن المنع سيشمل
القادمين من أي دولة أخري إن كانوا مروا بأي من هذه الدول المذكورة خلال الـ 14
يوم السابقة لطلب الدخول إلي سلطنة عمان
.