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عمان تمنع دخول مواطني هذه الدول

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 10:51 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس " كورونا" في سلطنة عمان ، اليوم الثلاثاء ، أنها منعت دخول القادمين من 10 دول لمدة 15 يوم لاحتواء انتشاء الفيروس خاصة السلالات المتحورة .
و الدول التي منع مواطنيها من الدخول إلي عمان هي  :
السودان ولبنان وجنوب إفريقيا والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وغانا وغينيا وسيراليون وإثيوبيا، علي أن يتم تطبيقه منذ الخميس القادم ، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .
و أشارت إلي  أن المنع سيشمل القادمين من أي دولة أخري إن كانوا مروا بأي من هذه الدول المذكورة خلال الـ 14 يوم السابقة لطلب الدخول إلي سلطنة عمان .
 

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