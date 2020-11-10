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ضاحي خلفان يثير الجدل: إسرائيل لم تعد دولة يهودية

ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
 
الثلاثاء، 10-11-2020 03:26 م المصريون

أثار الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الجدل بين بعض متابعيه، بتغريدة قال فيها إن إسرائيل اليوم دولة بأغلبية عربية ، والتعايش السلمي مفتاح النجاح للجميع.
وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر : ” سيأتي اليوم الذي يدرك فيه الجميع أن العرب والإسرائيليين في الأرض التي يعيشون عليها شركاء في المصير ، مات شارون ودفن في إسرائيل ومات عرفات ودفن في فلسطين ، اختلفت المسميات والأرض واحدة أرض الله.”
وأضاف خلفان : ” القول بأن اليهود لا مكان لهم بين العرب كلام يناقض الحقائق التاريخية ، أجدادنا العرب عاشوا معهم ، وتعايشوا معهم ، وتعاملوا معهم ، استغل الغرب خلافاتنا كيهود وكعرب أحسن استغلال” .
وتابع : ” التطبيع مع إسرائيل هو الأسلوب الذي يؤكد للعالم أننا لسنا ضد اليهود فدولة إسرائيل لم تعد دولة يهودية وهي بأغلبية فلسطينية ، العربي الذي يحمل جنسية الدولة الإسرائيلية وهو مسلم ، تسمونه إسرائيلي….يهودي!! إسرائيلي مسلم….!! لذلك إسرائيل تحمل هوية اليهودي والمسيحي والمسلم.”
وفي حين اتفق معه البعض، انتقده آخرون معبرين عن رفضهم له ومؤكدين أنها أرض فلسطين المحتلة.

 

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