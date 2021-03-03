الأربعاء، 03-03-2021
06:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلن جو بايدن
، الرئيس الأمريكي أنه سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب
الإدارة و الميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه أعضاء بارزون في
مجلس الشيوخ
لتثبيتها في هذا المنصب .
وأكد بايدن
خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه:" لقد قبلتُ طلب
نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".
يأتي هذا التراجع والصدمة التى بدت على وجه بايدن
بعد أن أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين المعتدلين
بالإضافة إلي سناتور ديمقراطي واحد أنهم سيصوتون ضد تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات
أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ
.