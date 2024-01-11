"شنقًا وبالرصاص".. عصابة الإكوادور تعدم رجال الشرطة

الخميس، 11-01-2024
01:08 م
وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لحظة قيام عناصر من عصابات كارتال بإعدام أحد أفراد الشرطة شنقا وبالرصاص في الإكوادور.
وأظهر أحد المقاطع، قيام العناصر المسلحة بتعليق أحد أفراد الشرطة ، في حبل مشنقة وقتله، فيما يجلس اثنين آخرين من أفراد الشرطة على الأرض ويحيط بهما عناصر العصابة
بالأسلحة.
ويأتي ذلك في إطار أعمال عنف وشغب تشهدها الإكوادور، منذ أول أمس بعد هروب أخطر زعيم عصابة
إجرامية من السجن.
وكان رئيس دولة الإكوادور أعلن أمس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا كما قام بفرض حظر تجول في أوقات الليل.