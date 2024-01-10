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فيديو.. حرب شوارع بين عصابات المخدرات والجيش والشرطة في الإكوادور

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الأربعاء، 10-01-2024 11:00 ص


وثقت مقاطع فيديو حرب شوارع واشتباكات بين عناصر عصابات المخدرات ورجال الشرطة والجيش في الإكوادور.

وأظهرت الفيديوهات، تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين العصابات ورجال الأمن، كما قام المسلحون بإحراق عدد من السيارات في الشوارع، وترديد أحدهم كلمة " أحرق أحرق".
كما أظهر فيديو اشتباكات مسلحة وإطلاق نار في قلب مدينة كيتو، على بعد أمتار قليلة من قصر الحكومة.
وكان رئيس الإكوادور أعلن، اليوم، حالة الطوارئ العامة بعد هروب زعيم عصابة تشونيروس القوية من سجنه، واختطاف 4 ضباط شرطة.
وانتشر آلاف الجنود العسكريين في محاولة لاستعادة النظام بعد شن سلسلة هجمات وتفجيرات ضد الشرطة.


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