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شاهد.. والد شهيد السعودية يودعه بكلمات مبكية أثناء دفنه

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دفن الشهيد
 
السبت، 26-12-2020 09:30 ص المصريون

سادت حالة من الحزن في المملكة العربية السعودية، بعد استشهاد الرقيب عبدالعزيز بن يحيى بن دايل القحطاني، أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، في الحد الجنوبي مدافعاً عن الدين والوطن.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر للحظة تشييع جموع من المصلين بالحرم المكي الشريف أمس (الجمعة)، جثمان الشهيد، حيث أدى المصلون بالحرم المكي صلاة الميت على الجثمان عقب صلاة الجمعة أمس، ومن ثم تم دفنه بمقبرة شهداء الحرم بحضور ذوي الشهيد وعدد من ضباط وأفراد لواء الملك سعود بالحرس الوطني.
ونقل الضباط تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، لذوي الشهيد؛ سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
وظهر والد الشهيد في فيديو أثناء دفن نجله، يودعه بكلمات مبكية، إذ أعرب عن فخره واعتزازه باستشهاده نجله في ميدان الشرف، وقد ظهر في مقطع فيديو وهو يشير إلى قبر الشهيد ويقول: "هذا شهيد الواجب والوطن، هانت عليه موتته رحمة الله عليه".
 

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