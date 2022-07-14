شاهد.. سفير العراق في لبنان يطلق قذيفة «أر بي جي»

الخميس، 14-07-2022
02:11 م
أثار سفير العراق
في بيروت
حيدر البرّاك، جدلا واسعا بعدما
أطلق قذيفة "آر.بي.جي" في الهواء.
وظهر السفير وهو يزور إحدى قرى منطقة البقاع بالشرق اللبنان
ي،
في رحلة ربما لصيد الطيور، وأثناء الزيارة أطلق قذيفة "آر.بي.جي" في الهواء.
ويتضح من صورة ظهرت للسفير وهو في المنطقة، أن موكبا كبيرا
من السيارات رافقه.
وقال السفير أنه لبى "دعوة شيوخ البقاع، والرمي بقذيفة RBG7 هي إحدى عاداتهم".
وأثارت الصورة جدلا واسعا وعلق مغرد قائلا: "إذا كان
سفيراً في وزارة الخارجية يستخدم قاذفة (آر بي جي سفن) فماذا يفعل لو كان في وزارة
الدفاع".