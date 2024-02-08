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شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تفشل في كسر باب أثناء اقتحام منزل

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القوات الخاصة
الخميس، 08-02-2024 11:15 ص


وثق مقطع فيديو، القوات الخاصة الأمريكية تفشل في فتح باب أحد المنازل خلال مداهمة حية.

وأظهر الفيديو، رجال أمن أمريكيين مدججين بالأسلحة يداهمون منزل، ولكنهم فشلوا في فتحه بالطلقات النارية.

وشوهد شرطي أمريكي يمسك أداة حادة ويحاول كسر نافذة المنزل ولكنه واجه صعوبة في فتحها أيضاً.

وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد سخرية رواد السوشيال ميديا من فشل القوات الخاصة الأمريكية في فتح باب أحد المنازل.

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