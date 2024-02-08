الخميس 08 فبراير 2024
توقيت مصر 21:49 م
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
الدولار الآن.. سعر الدولار يعاود الصعود في السوق السوداء
إبراهيم حسن عن صلاح: "مفيش دلع واللي مش هياكل النجيلة ملوش مكان"
"ستعود من جديد".. حكم قضائي مفاجئ بإلغاء حبس "أنوش"
"استغل عدم قدرتها على دفع التكاليف".. طبيب يهتك عرض ريهام سعيد
فرحة هيسترية لأمير قطر وشقيقه بعد فوز منتخب بلاده على إيران وتأهله لنهائي كأس أسيا(فيديو)
امرأة و4 رجال.. بيان أمني عاجل بشأن فيديو أثار ضجة بالسعودية
كأنه مجبور على الزواجة.. رد فعل صادم لعريس في حفل زواجه
شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تفشل في كسر باب أثناء اقتحام منزل
حماس ترد على صفقة تبادل الأسرى وتعلن شروطها
بالأرقام.. اعرف راتبك أو معاشك بعد قرارات الرئيس
الرئيسية
عرب وعالم
شاهد.. القوات الخاصة الأمريكية تفشل في كسر باب أثناء اقتحام منزل
القوات الخاصة
الخميس، 08-02-2024
11:15 ص
وثق مقطع فيديو، القوات الخاصة الأمريكية تفشل في فتح باب أحد المنازل خلال مداهمة حية.
وأظهر الفيديو، رجال أمن أمريكيين مدججين بالأسلحة يداهمون منزل، ولكنهم فشلوا في فتحه بالطلقات النارية.
وشوهد شرطي أمريكي يمسك أداة حادة ويحاول كسر نافذة المنزل ولكنه واجه صعوبة في فتحها أيضاً.
وحظي المقطع بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي، بعد سخرية رواد السوشيال ميديا من فشل القوات الخاصة الأمريكية في فتح باب أحد المنازل.
pic.twitter.com/O1bh5FHMaP
— فيديوهات منوعة (@SelaElnagar)
February 8, 2024
Copy
أمريكا
قوات خاصة أمريكية
فشل اقتحام
إقرأ ايضا
امرأة و4 رجال.. بيان أمني عاجل بشأن فيديو أثار ضجة بالسعودية
حماس ترد على صفقة تبادل الأسرى وتعلن شروطها
السعودية: سنقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل إذا نفّذت هذا الأمر فقط
أخبار متعلقة
تعرضت للتنمر الجماعي.. طالب أمريكي يعتدي على طالبة سعودية محجبة (فيديو)
لأول مرة.. أمريكا تسمح بإعدام سجين بغاز النيتروجين
شاهد كيف ظهر السجين الأمريكي الذي ضرب القاضية خلال جلسة إعادة محاكمته