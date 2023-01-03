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شاهد.. اصطدام طائرتين هليكوبتر بشكل مروع على أحد شوطئ استراليا وسقوط قتلى

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شاهد.. اصطدام طائرتين هليكوبتر بشكل مروع على أحد شوطئ استراليا وسقوط قتلى

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الحادثة
Native
Teads
الثلاثاء، 03-01-2023 09:45 ص

 

 

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرتين هليكوبتر بجوار مدينة الملاهي في استراليا، بحسب "الديلي ميل".

 

ويظهر الفيديو اقتراب "هليكوبتر" من أخرى في جولد كوست باستراليا واصطدامها معا، الأمر الذي أدى لمقتل 4 أشخاص كانوا على متنهما.

 

كان على متن الطائرة الأولى 7 أشخاص توفى 4 منهم بينما يصارع حاليا 3 أخرين ليبقوا على قيد الحياة.

 

أما المروحية الأخرى فقد كان على متنها 6 أشخاص واستطاع قائدها السيطرة عليها والهبوط بها بسلام ونجا جميع من كانوا على متنها.

 

وسقطت "الهليكوبتر" على الأرض بينما كان المصطافين يشاهدون ما يحدث بذهول.









 

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