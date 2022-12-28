شاهد.. تحطم مقاتلة كورية جنوبية أثناء التصدي لمسيرة كورية شمالية

تحطمت طائرة هجومية تابعة لكوريا الجنوبية تم إرسالها لاعتراض طائرات مسيرة كورية شمالية اخترقت المجال الجوي التابع لسيئول.

أفاد تقرير قناة "YTN" الإخبارية الكورية الجنوبية، نقلاً عن بيانات من هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة في البلاد، بأنه: "نتيجة للاستجابة المناسبة، وقعت حادثة واحدة. في حوالي الساعة 40/11 (05.40 بتوقيت موسكو)، سقطت طائرة هجومية خفيفة من السرب الثامن لسلاح الجو في البلاد في حقل بالقرب من قرية موكيري في مقاطعة غانغوون".

وقد ورد أن الطائرة الهجومية تحطمت أثناء "الاستعداد للدعم التكتيكي في اعتراض طائرات كوريا الشمالية المسيرة".

ووفقًا لـ"YTN"، قذف كلا الطيارين نفسهما ولم يتسبب سقوط الطائرة في أي ضرر على الأرض.

وكان أرسل جيش جمهورية كوريا الجنوبية طائرات ردا على اختراق طائرات مسيرة تابعة لكوريا الديمقراطية، جنوب الحدود بين الكوريتين.

ونقلت وكالة يونهاب، عن لجنة رؤساء الأركان بجمهورية كوريا الجنوبية، أن حرس الحدود فتح نيرانا تحذيرية.

كما أفادت وكالة "نيوز1": "دخلت إحدى الطائرات المسيرة، التي يُفترض أنها من كوريا الديمقراطية، المجال الجوي لعاصمة كوريا الجنوبية لفترة قصيرة.

وقالت الوكالة في بيان "دخلت طائرة مسيرة كورية شمالية وخرجت من مجال سيئول الجوي".

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