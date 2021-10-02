سلطنة عمان تعلن حالة الطوارئ بسبب إعصار «شاهين»

السبت، 02-10-2021
05:16 م
أعلنت وزارة الصحة في سلنة عمان، اليوم السبت، تفعيل خطة
طوارئ
وطنية لمواجهة التأثيرات المحتملة للإعصار شاهين.
فيما طالبت السلطات في سلطنة عمان
، اليوم السبت، من السكان
إخلاء المناطق الواقعة بمسار الإعصار شاهين الذي يضرب منطقة الخليج العربي.
فيما أفادت وكالة الأنباء العُمانية، بأن يومي الأحد والإثنين
3 و4 أكتوبر الجاري إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من
الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص.
واستثنت السلطات العُمانية، محافظتي ظفار والوسطى من القرار،
مشيرة إلى أن قرار الإجازة جاء نظرًا للأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة
والمتمثلة في إعصار شاهين.
وكانت السلطنة أعلنت تفعيل فريق إدارة الحالات الطارئة بقطاع
الاتصالات وتقنية المعلومات، وإصدار تعميم للمؤسسات الحكومية حول كيفية التعامل مع
أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات المرتبطة بالشبكة الحكومية.