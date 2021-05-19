زعيم كوريا الشمالية يحظر ارتداء هذه الملابس

الأربعاء، 19-05-2021
10:11 ص
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت بعض التقارير الصحفية أن زعيم كوريا الشمالية
" كيم جونج أون
" حظر ارتداء المواطنين الجينز الضيق و البنطلونات الرياضية .
وكشفت التقارير أن تلك القرارات محاولة من الزعيم لإبقاء الشباب تحت
السيطرة وتخوفه من التأثير الغرب
ي علي الشباب الكوري .
و أشارت التقارير إلي أن " كيم يعتبر التأثير الغرب
ي خطير علي شباب كوريا
الشمالية ، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انهيار نظامه، كما يُزعم أن
الجينز الممزق والضيق، وقصات الشعر الباهظة ، كلها علامات على "غزو نمط الحياة
الرأسمالية".
جدير بالذكر أن "كيم جونج أون" قد أصدر مرسوماً في السابق يقضي
بإرسال الأشخاص الذين يتبنون أزياء غريبة إلى معسكرات العمل.