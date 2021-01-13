رغم المصالحة .. مساجلة بين مذيعة الجزيرة و مستشار بن زايد تنتهي بإعلان الأخير قرار مفاجيء

الأربعاء، 13-01-2021
07:36 ص
أحمد عادل شعبان
دخلت مذيعة الجزيرة
غادة عويس في سجال غير متوقع مع الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبدالله
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ونشر عبدالله خبرا يقول فيه: خبر قليل في كلماته كبير في دلالاته: أبوظبي تضيف #قطر للقائمة الخضراء التي تعفي الأشقاء والزوار من قطر الزيارة دون الحاجة للعزل الصحي.
وردت مذيعة الجزيرة
غادة عويس قائلة: هل هذا يعني انك ستعود للظهور ضيفاً بالجزيرة دكتور مثلما ظهرت معي بما وراء الخبر قبل الحصار بشهور قليلة؟ لم نعد "أشرار" أليس كذلك؟
وعاد عبدالله و رد قائلا: سأزور الدوحة على أقرب رحلة لطيران الإمارات للاطمئنان على الأهل ولقاء الزملاء لتأكد الأخوة وتجديد المودة ولا بأس من ظهور شخصي ضيفا بالجزيرة في حوار صريح لتجاوز مرارات المقاطعة وترسبات القطيعة ومحاسبة "الأشرار" كل ذلك يتطلب منك مبادرة لإسقاط دعاوي من مخلفات زمن ما قبل المصالحة.