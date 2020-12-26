رد عنيف من طليق رهف القنون بعد انفصالهما

السبت، 26-12-2020
05:02 م
المصريون
توعد طليق
الفتاة السعودية اللاجئة في كندا، رهف القنون
، بأنه سيقاتل من أجل حضانة ابنته وأنه
لن يتركها مهما كلف الأمر من مال.
وكتب الكونغولي لوفولو أندي والد طفلة “رهف” وصديقها السابق
منشورين له عبر خاصية “الاستوري” في حسابه على موقع “إنستغرام”، إنه لن يترك طفلته
وسيحصل على الحضانة مهما كلفه الأمر من مال.
كما هددها في منشور آخر قائلاً: “سأقاتل دائمًا من أجل الحصول
على حضانة طفلتي لا يهمني مقدار المال الذي سيكلفني ذلك.. لأتمكن من استعادة طفلتي
معي”.
وكانت فاجأت الفتاة السعودية الهاربة والحاصلة على حق اللجؤ في كندا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان انفصال
ها عن والد طفلها، مؤكدة أنها ليست من الآن في علاقة مع أحد.
وجاء إعلان رهف القنون
بشكل مفاجئ عن انفصال
ها عن والد طفلتها، الكونغولي لوفولو أندي، الذي قيل أنها تزوجته وقيل أنهما أنجبا من علاقة دون زواج.
وكشفت "القنون" في منشورها عن سبب صادم للانفصال
عن والد طفلها، مشيرة إلى أنها لديها لخبطة في ميولها الجنسية، ما يعني أنها "مثلية"، وهو ما فتح عليها الهجوم من قبل متابعيها الذين عبروا عن رفضهم لكل ما قامت به.
وكتبت عبر صفحتها الخاصة:"للي يتسائلون، أنا مو بعلاقة بعد الآن وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون إستعداد ولخبطة في ميولي".
وأضافت:"ما أسمح بأي إشعاعات يتم نشرها".
وقال البعض إن "القنون" لديها ميول جنسية مثلية، مشيرين إلى أنها ستعلن قريبًا دخولها في علاقة مع فتاة أخرى، حسب قولهم.