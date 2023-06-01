رئيسان عربيان رفضا تهنئة أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة.. من هما؟

غاب الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس السوري بشار الأسد، عن الصورة التي نشرتها وكالة "الأناضول" التركية، لزعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة.

ولم يصدر الرئيس التونسي برقية تهنئة لأردوغان بمناسبة فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي هنأ نظيره التركي بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية، كما بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد برقيتي تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة.



