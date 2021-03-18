تنفيذ حكم القتل قصاصًا في سوداني قتل سعوديًا بطريقة بشعة

الخميس، 18-03-2021
01:09 م
المصريون
أصدرت وزارة
الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل
قصاصاً في أحد
الجناة بمحافظة الطائف والذي يحمل الجنسية السوداني
ة، لإقدامه على قتل مواطن سعودي
بطريقة بشعة.
وقالت
"الداخلية" في بيان لها :« أقدم / خالد الأمين محمد أحمد طه (سوداني
الجنسية) على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، وذلك بتكبيل
يديه وقدمية بحبل وخنقة مما أدى إلى وفاته.
وتابع البيان
:" وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق
معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي
بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ,
ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق
الجاني المذكور".
واختتمت وزارة
الداخلية السعودية بيانها بالتاكيد على أنه :" تم تنفيذ حكم القتل
قصاصًا
بالجاني / خالد الأمين محمد أحمد طه ( سوداني
الجنسية ) اليوم الخميس 5 / 8 /
1442هـ، بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة".