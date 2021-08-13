الجمعة، 13-08-2021
11:16 ص
تفاصيل
جريمة قيا في الطائف التي كانت مصدر جدل
كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، ولم تكن تلك الجريمة
الأولى في مدينة قيا، حيث شهدت المدينة العديد من الأخبار لجرائم
القتل والسرقة
والحرائق في السنوات الأخيرة، ما جعلها دائما في مقدمة الأخبار.
تفاصيل جريمة قيا في الطائف
ترددت الكثير من
الأخبار حول ثلاثة أفراد من عائلة واحدة لقوا حتفهم في مدينة قيا بالمملكة العربية
السعودية، وذلك بسبب السيول التي مرّت في البلاد بتاريخ الرابع والعشرين ومن يوليو
2021م، فقد جرفتهم السيول وتسببت في وفاة رجل وابنته ووالدته معا، وذلك في منطقة
جنوب شرق الطائف بالمملكة العربية السعودية.
الجدير بالذكر أن هذه
السيول قد وصلت إلى مدينة قيا قادمة من القرى والوديان التي تحيط بالمدينة، حيث
تكونت نتيجة تساقط الأمطار بكميات كبيرة للغاية في فترة قليلة، مما أدى إلى تراكم
المياه بكميات ضخمة ثم انجرفت عبر الوديان ووصلت إلى المدينة.
الجدير بالذكر أن
مدينة قيا قد تعرضت إلى عاصفة رميلة سبقت هطول الأمطار بوقت قليل، وتسبب أيضا في
الكثير من الخسائر لسكان المدينة، والكثير من المشاكل الصحية.
وبعد انتهاء العاصفة
الرملية بوقت ليس بالكثير فوجيء السكان بهطول وابل من الأمطار الغزيرة على المدينة
وما يحيط بها من وديان، ومع غزارة الأمطار وصعوبة تصريف المياه في الشوارع أدى ذلك
إلى تشكل سيل جارف مر على مدينة قيا.
وفي أثناء ذلك كان
هناك رجل مع والدته وابنته في سيارتهم، لما تتمكن السيارة من السير في سيول المياه
فأدت إلى اندفاع السيارة إلى وادي بالقرب من المدينة ولم يتمكنوا من الخروج من
السيارة حتى ماتوا غرقا في مياه السيول.
على الفور خرجت قوات
الدفاع المدني وفرق الإنقاذ التابعة إلى مركز الأمن بمدينة قيا للبحث عن الضحايا
الثلاثة، وذلك بعد تلقي العديد من الشكاوى حول الأضرار الجسيمة التى تعرضوا لها
بسبب السيول.
الجدير بالذكر أن
مدينة قيا قد تعرضت إلى كم كبير من الخسائر نتيجة السيول الجارفة، حيث جرفت
السياول كم كبير من سيارات المواطنين إلى مناطق محيطة بالمدينة ولكنها مجهولة، كما
جرفت الكثير من أعمدة الإنارة والكهرباء بالطرق، وغيرها من الخسائر الأخرى.
وقد تحركت قوات الأمن
والدفاع المدني على الفور حتى تقوم بتغطية المناطق المتضررة وتلقي شكاوى المواطنين
وعمل الإجراءات اللازمة لإصلاح التلفيات في الشوارع والممتلكات العامة والخاصة.
أين تقع مدينة قيا
مدينة قيا أو تعرف
باسم مدية قياء، هي أحد المراكز التي تتبع محافظة الطائف بالمملكة العربية
السعودية، والتي تتبع بدورها منطقة مكة المكرمة، وتقعد مدينة قيا بالتحديد في
منطقة جنوب شرق محافظة الطائف.
تبعد مدينة قيا عن
مركز محاظفة الطائف بحوالي سبعين كيلو مترا، وتعتبر الطائف من أكبر المحافظات بمكة
المكرمة، وتقع تحديدا في الجزء الغربي بالمملكة العربية السعودية، وتمثل أكبر
مساحة تقريبا من إمارة مكة المكرمة بنسبة تبلغ 67%.
وتقع محافظة الطائف
في جنوب المدينة المنورة، على حدود كلا من إمارة الباحة ومحافظة الليث، ومن الشرق
منطقة الرياض، ومن الفرب محافظة الجموم والمراكز الإدارية لمنطقة مكة المكرمة،
وتتميز محافظة الطائف بالمناخ المعتدل في الصيف وشديد البرودة في الشتاء، ويبلغ
عدد السكان بمحافظة الطائف أكثر من مليون و750 ألف نسمة.
وبالختام، كانت هذه
كل التفاصيل حول جريمة قيا في الطائف، والتي تعتبر قضاءا وقدرا، فهي جريمة ليس لأي
بشر يد بها، فقد وقعت نتيجة سيول طبيعية لم يتمكن الضحايا من مقاومتها أو النجاة
منها.