تفاصيل جديدة تكشفها النمسا عن منفذ هجوم فيينا

الثلاثاء، 03-11-202010:12 صمتابعات- أمينة عبد العال
كشف وزير الداخلية النمساوية ، كارل نيهامر ،عن عدد القتلى في هجوم فيينا والذي ارتفع لـ 4
مدنيين بالإضافة إلي منفذ الهجوم لافتا إلي أنه من أنصار تنظيم " داعش "
.
و أعلن في مؤتمر صحفي أن رجلين و امرأة ورابع لم يحدد جنسه هم ضحايا الهجوم
الذي وقع في وسط مدينة فيينا مساء أمس ، حسبما ذكرت " رويترز " .جدير
بالذكر أن مسلحين هاجموا 6 مناطق مختلفة بالنمسا في عملية بدأن خارج المعبد
اليهودي الرئيسي مما أسفر عن مقتل و إصابة 16 شخص علي الأقل و قتلت الشرطة أحد
المسلحين ، ونبهت الشرطة علي المواطنين بالحذر و عدم ذهاب التلاميذ إلي المدارس .