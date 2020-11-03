تفاصيل جديدة تكشفها النمسا عن منفذ هجوم فيينا

شرطة فيينا

كشف وزير الداخلية النمساوية ، كارل نيهامر ،عن عدد القتلى في هجوم فيينا والذي ارتفع لـ 4 مدنيين بالإضافة إلي منفذ الهجوم لافتا إلي أنه من أنصار تنظيم " داعش " .

و أعلن في مؤتمر صحفي أن رجلين و امرأة ورابع لم يحدد جنسه هم ضحايا الهجوم الذي وقع في وسط مدينة فيينا مساء أمس ، حسبما ذكرت " رويترز " .جدير بالذكر أن مسلحين هاجموا 6 مناطق مختلفة بالنمسا في عملية بدأن خارج المعبد اليهودي الرئيسي مما أسفر عن مقتل و إصابة 16 شخص علي الأقل و قتلت الشرطة أحد المسلحين ، ونبهت الشرطة علي المواطنين بالحذر و عدم ذهاب التلاميذ إلي المدارس .

