تعليمات شديدة اللهجة لقناة الجزيرة بعدم الإساءة لدول الخليج

الأحد، 06-12-2020
06:33 ص
أحمد عادل شعبان
كشف عن الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صدور بعض القرارات بعد وجود تهدئة بين دول الخليج
وقطر.
وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: ماحدث خلال 48 ساعة
1 تهدئة باردة وهشة وليس مصالحة خليجية.
وأضاف: 2 خطوة استباقية لتنفيس الاحتقان الخليجي لمرحلة مابعد ترامب.
وأردف: 3 صدرت تعليمات مشددة لقناة الجزيرة
لضبط خطها التحريري .
واستدرك: 4 اعتراف من الجميع ان لا احد ينتصر في المقاطعة والكل منتصر في المصالحة مهما كابر وادعى البعض عكس ذلك.