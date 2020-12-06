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مستشار بن زايد

تعليمات شديدة اللهجة لقناة الجزيرة بعدم الإساءة لدول الخليج

الجزيرة
تعليمات شديدة اللهجة لقناة الجزيرة بعدم الإساءة لدول الخليج
 
الأحد، 06-12-2020 06:33 ص أحمد عادل شعبان
كشف عن الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن صدور بعض القرارات بعد وجود تهدئة بين دول الخليج وقطر.

وقال عبدالله في تغريدة عبر تويتر: ماحدث خلال 48 ساعة 1 تهدئة باردة وهشة وليس مصالحة خليجية.

وأضاف: 2 خطوة استباقية لتنفيس الاحتقان الخليجي لمرحلة مابعد ترامب.

وأردف: 3 صدرت تعليمات مشددة لقناة الجزيرة لضبط خطها التحريري .

واستدرك: 4 اعتراف من الجميع ان لا احد ينتصر في المقاطعة والكل منتصر في المصالحة مهما كابر وادعى البعض عكس ذلك.
 

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