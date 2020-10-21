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تحطم مقاتلة للبحرية الأمريكية في ظروف غامضة

F/A-18E Super Hornet "
ارشيفية
 
الأربعاء، 21-10-2020 09:58 ص متابعات- الدويني فولي
أعلنت قاعدة ليمور البحرية علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك عن تحطم مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية طراز " F/A-18E Super Hornet " في ظروف غامضة في كاليفورنيا .
 وجاء في البيان الذي نشرته القاعدة أن الطيار تمكن من النجاة بعد أن قفز بالمظلة و تم إرساله إلي المستشفي لتوقيع الفحص الطبي عليه " ، ولم يتم الإعلان عن سبب الحادث حسبما نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن طائرة " F/A-18E Super Hornet " هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من الجيل الرابع و النصف ويمكنها الإقلاع من سطح حاملات الطائرات .
 

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