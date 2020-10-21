تحطم مقاتلة للبحرية الأمريكية في ظروف غامضة

الأربعاء، 21-10-2020
09:58 ص
متابعات- الدويني فولي
أعلنت قاعدة ليمور البحرية علي صفحتها الرسمية علي الفيسبوك
عن تحطم مقاتلة
تابعة للبحرية الأمريكية طراز " F/A-18E Super Hornet "
في ظروف غامضة في
كاليفورنيا
.
وجاء في البيان
الذي نشرته القاعدة أن الطيار تمكن من النجاة بعد أن قفز بالمظلة و تم إرساله إلي
المستشفي لتوقيع الفحص الطبي عليه " ، ولم يتم الإعلان عن سبب الحادث حسبما
نشرت " سبوتنيك " .
جدير بالذكر أن طائرة " F/A-18E Super Hornet "
هي مقاتلة متعددة المهام أمريكية الصنع ثنائية المحرك من
الجيل الرابع و النصف ويمكنها الإقلاع من سطح حاملات الطائرات .