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الصفحة الأخيرة
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عاجل.. صفقة بـ23 مليار دولار تغير وجه الإمارات
عاجل.. صفقة بـ23 مليار دولار تغير وجه الإمارات
الجمعة، 22-01-2021
07:19 م
الطيب حسين
ذكرت وسائل إعلام إماراتية قبل قليل، أن أبو ظبي وقعت صفقة مع الولايات المتحدة بقيمة 23 مليار دولار.
وتأتي هذه الصفقة لشراء مجموعة مقاتلات أمريكية من نوع "F-35".
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الامارات
طائرات أمريكية
طائرة اف 35
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