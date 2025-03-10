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ثلاثينية تخلع زوجها بعد اكتشافها السبب الصادم!

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الإثنين، 10-03-2025 12:35 م

رفعت "سهام. م"، 35 سنة، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررة طلبها باكتشافها أن زوجها متورط في واقعة سرقة، وكان آخر جرائمه سرقة سيارة محملة بالبيض.

 

وقالت "سهام" في دعواها: "تزوجت قبل ثلاث سنوات بعد أن أقنعتني أسرتي بأنه رجل مسؤول ويعمل في تجارة المواد الغذائية، فكنت أراه يخرج يوميًا إلى عمله، ولم أشك أبدًا في أنه يعيش حياة مزدوجة".

 

أضافت: "بدأت أشعر بتصرفاته الغريبة بعدما صار ينفق ببذخ رغم أنه لم يكن يحقق أرباحًا كبيرة، وعندما سألته عن مصدر الأموال، كان يتهرب من الإجابة".

 

تابعت: "في أحد الأيام، رأيت رجال المباحث تقتحم المنزل للقبض عليه، وهنا كانت الصدمة علمت أنه متهم بسرقة سيارة محملة بالبيض، وتم رصده عبر كاميرات المراقبة لم أصدق ما سمعته، لكن الشرطة عرضت عليّ الأدلة، وهنا انهار كل شيء".

 

أكدت "سهام" أن ما حدث كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مضيفة: "كيف أعيش مع رجل كذاب، كنت أظنه تاجراً شريفاً، لكنه لم يكن إلا "حرامي" شعرت بالإهانة والخجل من الجيران والأهل، خاصة بعد انتشار الخبر في المنطقة".

 

قررت "سهام" إنهاء حياتها الزوجية، مؤكدة أنها لا تستطيع العيش مع شخص فقدت ثقتها فيه تمامًا، ورفعت دعوى خلع ضد زوجها وحملت رقم 531 لسنة 2024، ولازالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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