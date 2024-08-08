الجمعة 09 أغسطس 2024
توقيت مصر 02:24 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

استمتع بأفضل تجربة سفر مع الخطوط القطرية: أسرار الحجز الناجح

البنك المركزي يعلن تحديث سعر الدولار ليسجل هذا الرقم

ماذا حدث بين الأميرة السعودية والحارس المصري في المعادي؟

"تحولوا لأشـ.ـلاء".. كتائب القسام" تنشر مشاهد لكمين مُحكم لجنود الاحتلال

مصر تفاجئ العالم بصفقة ضخمة وتحدث صدمة في السوق الأوروبية

"لجان ولاد الأكابر".. التعليم تكشف آخر تطورات نتيجة مدرستَي الصالحية ودكرنس

تجارة مخدرات داخل مستشفى المحلة العام.. تفاصيل

لهذا السبب.. قرار رسمي بإبعاد نجل رجل أعمال سوري شهير من مصر

بالفيديو.. "حزب الله" يدمر ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ موجّه يحمل كاميرا

منها ثروته. بيان من حماس حول الشائعات بشأن اغتيال إسماعيل هنية

بالفيديو.. "حزب الله" يدمر ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ موجّه يحمل كاميرا

66b3dc7a7008f
ا
الخميس، 08-08-2024 10:44 ص

 

أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف ناقلة جند تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية.

 

ونشر الإعلام الحربي "حزب الله"، مقطع فيديو وثق مشاهد من عملية إستهداف مقاتليه لناقلة جند إسرائيلية في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة.

وفي ذات السياق أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان عن تنفيذها سلسلة عمليات عسكرية، حيث تم استهداف تموضعً للجنود الإسرائيليين ‏في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية، أوقعت إصابات مباشرة.

كما تم استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعدة ‏صليات من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على ‌‏الاعتداءات والاغتيالات التي نفذتها إسرائيل في بلدتي ميفدون وجويا.

كما استهدف حزب الله" اليوم كلا من موقع "جل العلام" ‏بالقذائف المدفعية، مؤكدةً إصابته إصابةً مباشرةً، و‏موقع "المالكية" و"السماقة" (لمرتين)، وتموضعًا لجنود العدو ‏في "جبل نذر"،‏ ‏بالأسلحة الصاروخية، وأصابت أهدافها بدقة.

 

هذا وأعلن "حزب الله" الثلاثاء استهداف تجمع للجنود ‌‏الإسرائيليين قرب موقع بركة ريشا بصواريخ "بركان".

في حين أن هذه العمليات قد تخرج عن هذا السياق وتتحول إلى حرب بين الجهتين، وذلك بسبب اغتيال إسرائيل القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، ردا على مقتل عدد من الأطفال والمدنيين جراء سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، نسبه الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله"، فيما نفى الأخير مسؤوليته، مؤكدا أنه صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وفي هذا الصدد، أكد أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله في كلمة له يوم الثلاثاء، أن الرد  على اغتيال شكر "آت وسيكون قويا ومؤثرا وفاعلا"، مشيرا إلى أن "الإسرائيلي الذي يهدد اليوم ، يملك مصانع متنوعة بمليارات الدولارات استغرق العمل على إنشائها 34 عاما، وجميعها يمكن قصفها بنصف ساعة فقط".

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

إقرأ ايضا

ت

"تحولوا لأشـ.ـلاء".. كتائب القسام" تنشر مشاهد لكمين مُحكم لجنود الاحتلال

66b3c3ea4c59b747d507794e

منها ثروته. بيان من حماس حول الشائعات بشأن اغتيال إسماعيل هنية

AFP_336B7E4

شاهد.. مناورة بالصواريخ بين الجيش الإيراني والحرس الثوري

أخبار متعلقة

ال

جاسوسة إسرائيلية: مارست الجنس مع 100 مسؤول إيراني بارز

605

ماذا قالت أمريكا وإسرائيل عن اختيار "السنوار" رئيساً لحركة حماس؟

2017_7_29_20_54_36_303

أمريكا تعلن موعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

ت

خامنئي يأمر بضرب إسرائيل بشكل مباشر رداً على اغتيال "هنية"

66a8e0ea4c59b7231836ed17

الأمم المتحدة تدعو العالم لإعادة النظر في كل العلاقات مع إسرائيل

thumbs_b_c_33584c1f62b60308292bbeb643473ceb

إيران: دم إسماعيل هنية لن يذهب هباء