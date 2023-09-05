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بالصور.. أول طائرة مصرية مدنية تصل إلى مطار السودان منذ اندلاع الحرب

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الطائرة
الثلاثاء، 05-09-2023 10:48 ص

وصلت صباح اليوم الثلاثاء أولى الرحلات المصرية المدنية إلى مطار بورتسودان، منذ اندلاع المواجهات في السودان.
ويأتي ذلك بعد إعلان هيئة الطيران المدني في السودان، عن فتح المجال الجوي شرقي البلاد، كوجهة بديلة لمطار الخرطوم، بعد 4 أشهر من توقف العمل فيه جراء اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وفي وقت سابق، قررت الهيئة إعادة فتح المجال الجوي الشرقي أمام الملاحة العالمية اعتبار من الثلاثاء 15 أغسطس 2023، حيث تم تدشين مركز للملاحة الجوية في مدينة بورتسودان.
وتم إغلاق المجال الجوي السوداني منذ منتصف أبريل، بعد بدء الصراع بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.
والشهر الماضي، أعلنت سلطة الطيران المدني تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام الطيران المدني، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء بشرط الحصول على تصريح من الجهات المختصة.




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