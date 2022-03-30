السبت 02 أبريل 2022
توقيت مصر 13:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفرول «صلاح» و واتفورد

كلوب يكشف عن موقف مؤثر من «ماني» تجاه « صلاح» بعد التأهل لكأس العالم

رئيس اتحاد الكرة: الفيفا تحرك ضد السنغال ونثق في إعادة المباراة

بعدما تناول «الحبة».. وفاة عريس في ليلة الدخلة

خدشت شرفه.. محاكمة فتاة إماراتية أرسلت صورة صادمة لشاب

مرتضى منصور يهاجم الخطيب.. وكهربا يرد بصورة «مستفزة»

تهز دولة عربية.. يشنق نفسه أمام منزل حبيبته في يوم زفافها على شاب آخر

مشروب رمضاني شهير خطر جدًا على مرضى الضغط والكلى

لماذا يجب تناول التمر قبل شرب الماء على الإفطار؟

شاهد ماذا فعل ليفربول لمواساة صلاح وتخفيف حزنه

ADS
 

السعودية تعلن حظر استيراد الدواجن من هذه الدول

624422a74236046f334504e2
السعودية
Native
Teads
الأربعاء، 30-03-2022 12:17 م
أعلنت السلطات السعودية، أنها حظرت استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من أمريكا وفرنسا، بعد ظهور مرض إنفلونزا الطيور.
وكشف خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، الموجه للغرف التجارية، عن حظر لحوم الدواجن ومنتجاتهما من ولايتي ديلاوير وكنتاكي الأمريكيتين، ومنطقة مايين في فرنسا.
ووفقا للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناء على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) فإن مرض إنفلونزا الطيور في الولايات الأمريكية والمنطقة الفرنسية شديد الضراوة.
وأعلنت عدة دول أوروبية خلال فصل الشتاء الماضي، عن ظهور مرض إنفلونزا الطيور لديها، منها: إيطاليا، والدنمارك، والسويد، وبريطانيا، إلى جانب مناطق في روسيا.
 

إقرأ ايضا

image

مفاجأة صادمة.. ماذا توقعت العرافة العمياء عن الحرب الروسية على أوكرانيا؟

183218

السعودية تكشف مفاجأة عن مواطنها المحبوس في أوكرانيا

1d01ae39-d556-461d-86d0-95de6e43b279

"القصر البريطاني" يسلم رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية الوسام الملكي(صور)

أخبار متعلقة

636346_o

السعودية.. القتل تعزيرًا لـ ميانماري مارس اللواط مع الأطفال

22122

توضيح هام من الجوازات السعودية بشأن تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة

6220db434c59b7462f51532a

مقترح سعودي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

ad4b6734-80f5-4510-af59-f73b70e3ef4f

السعودية توجه رسالة حازمة للعالم: هجمات الحوثيين تهدد بأزمة طاقة عالمية

7069546951453126401

إعدام مواطن سعودي مارس اللواط مع «غُلام» بالقوة

img_1385680409_730

فعلا معها الفاحشة وقتلاها.. بيان من الداخلية السعودية بشأن تنفيذ القصاص