السعودية.. تصريحات هامة للملك سلمان

الإثنين، 26-10-2020
09:25 م
الطيب حسين
أكد العاهل السعودي سلمان
بن عبد العزيز، أن بلاده ضخت حتى الآن حوالي 11 تريليون دولار أمريكي لحماية الاقتصاد العالمي مع التزام واضح وعزم على القيام "بكل ما يلزم" للتغلب على آثار هذه الجائحة.
جاء هذا في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في البيان الختامي لمجموعة تواصل الأعمال (B20).
وقال بن عبد "العزيز" أن "مجموعة العشرين أعطت الأولوية للدول الأكثر فقراً من خلال مبادرة تاريخية لتعليق مدفوعات الديون بقيمة 14 مليار دولار أمريكي، حيث قدمت هذه المبادرة إعفاءات لـ 73 دولة مؤهلة."
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