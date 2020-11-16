الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الإثنين، 16-11-2020
02:08 م
المصريون
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان
بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا يقضي
بأن تكون وزارة المالية الجهة المشرفة على هيئة المقيمين المعتمدين (تقييم) وأن
يكون وزير المالية، محمد الجدعان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة.
يذكر أن هيئة المقيمين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد
ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم ومنها، العقاري والمنشآت الاقتصادية،
وفرع الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، بالإضافة لفرع تقييم أضرار
المركبات وكذلك فرع تقييم الآلات والمعدات.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر قرارا في وقت سابق بتحويل الإشراف على
بعض الهيئات والجهات الحكومية من وزارة التجارة إلى جهات أخرى يحددها رئيس مجلس
الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية، وإعادة هيكلة تلك الجهات.
وشمل القرار عدة هيئات، منها، هيئة المهندسين، والمقيمين المعتمدين والمقاولين،
والمراجعين الداخليين، بالإضافة لهيئة الملكية الفكرية، ولجنة المساهمات العقارية.