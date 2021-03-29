الملك سلمان وولي العهد يعزيان في الشيخة نورية الصباح

الإثنين، 29-03-2021
07:23 م
محمد فضل
بعث
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء
ومواساة إلى الشيخ
نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك
الصباح.
وقال
الملك سلمان
: ” علمنا بنبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها
الله ــ، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل
الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم
من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما
بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع، برقية عزاء
ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت
في وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح.
وقال
ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح ــ رحمها الله
ــ، وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيدة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي
القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء
ومكروه، إنه سميع مجيب”.