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أول اتصال بين أمير قطر والشيخ محمد بن راشد منذ سنوات

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الأربعاء، 24-03-2021 09:42 م المصريون

أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، بحاكم دبي رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد، لتقديم واجب التعازي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.
وتعد هذه المكالمة الهاتفية هي الأولى بين أمير قطر ونائب الرئيس الإماراتي منذ سنوات.
وتوفي الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتي نائب حاكم دبي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عامًا.
وأمر الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام في الدولة ابتداء من اليوم وحتى السبت المقبل، وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام.
يذكر أن الشيخ حمدان قضى ثلاثة أرباع عمره ومسيرته وزيرًا ومسئولًا عن عدة مؤسسات في حكومات الإمارات المتعاقبة، وهو شقيق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي.
وشغل الشيخ حمدان منصب وزير المالية منذ التشكيل الأول لمجلس الوزراء في 9 ديسمبر 1971 بعد 7 أيام من إعلان الاتحاد.
 

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