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الكشف عن هوية الرجل الذي ذهب إليه أمير قطر واحتضنه بحفاوة كبيرة

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أمير قطر
الأربعاء، 15-11-2023 01:18 م


أحدث مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة من الجدل بين الجميع، بعد ظهور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يقطع مسافة في مقصورة أحد المدرجات ويسير باتجاه أحد الأشخاص ويسلم عليه بحفاوة كبيرة واحتضانه.
وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية هذا الشخص، فيما نقلت وسائل إعلام ترحيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بمعلمه العراقي محمد الحسني، الذي درسه في المرحلة الابتدائية.
وأظهر الفيديو، لحظة لقاء الشيخ تميم بمعلمه، حيث رحب به بحفاوة بالغة، وقام باحتضانه أكثر من مرة.
واحتضن أمير قطر معلمه محمد الحسني، أكثر من مرة، ثم قام بتقبيل رأسه وسط تصفيق حار من الجماهير، حسبما أبان الفيديو.


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