القتل قصاصًا لـ سعودي ارتكب جريمة مروعة

الأحد، 17-10-2021
02:28 م
أصدرت وزارة الداخلية السعودية
، اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا
في أحد الجناة بمدينة جيزان، وفيما يلي نصه:
أقدم / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي “سعودي الجنسية” على قتل /
عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر “سعودي الجنسية” وذلك بضربه على رأسه وسقوطه
على الأرض ووفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر
التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه
صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف
ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم
تنفيذ حكم القتل قصاص
ًا بالجاني / عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي “سعودي الجنسية”
اليوم الأحد 11 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.