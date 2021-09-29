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مقهى عالمي داخل سجن في السعودية.. ما القصة؟ (فيديو)

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الأربعاء، 29-09-2021 11:26 ص

نشرت قناة "الإخبارية" السعودية على حسابها في "تويتر" مقطع فيديو يظهر "مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية"، لافتة إلى أن هذا المقهى "تم تصميمه لتحقيق حلم نزيل بالسجن".
ويظهر مقطع الفيديو مقاعد وطاولات ومنضدة حانة، ويبين أن النزيل يجلس مع شخصين في"المقهى"، ويجلس براحة ومن ثم يعزف العود ويغني.
وعلقت الإخبارية على هذا المقطع قائلة: "أمن الدولة تحقق حلم نزيل بتوفير مقهى بمواصفات عالمية في سجن الطرفية".
هذا ويعلق مذيع في المقطع على الأحداث قائلا: "وسط رائحة القهوة وصوت تحميص البن يحتسي السجناء قهوتهم سواء كانت كولومبية المنشأ أم إثيوبية".
وأضاف: "على تقاسيم العود وأنغامه ويكملون سهرتهم"، مشيرا إلى أن "هذا "المقهى بمواصفاته العالمية جزء من حلم السجين الذي كان يعمل في أحد أكبر المقاهي العريقة بمنطقة القصيم".
 

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