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العراق يسحب سفيره في لبنان بسبب فيديو «غير لائق»

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الخميس، 17-03-2022 01:00 م
طلبت وزارة الخارجية العراقية من سفيرها في لبنان، حيدر البراك، العودة إلى بغداد، بعد تداول مقطع مصور على شبكات التواصل الاجتماعي يظهر السفير في تصرف وُصف بـ"غير اللائق".
وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين وجه باستقدام السفير حيدر البراك إلى بغداد، للتداول بشأن ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن منع السفير أحد أعضاء وفد عراقي زار لبنان مؤخرا لإجراء مباحثات ثنائية، من الإدلاء بتصريح للصحافة.
وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ستعمل لـ"الوقوف على حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراء المناسب".
وكانت رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، قد طالبت في سؤال برلماني وجهته لوزير الخارجية، بتحويل السفير إلى لجنة تحقيق، وسحب يده من الوظيفة فورا.
وسألت النائبة الوزير عن رأي الوزارة في التصرف "غير اللائق" الذي بدر من السفير، وما هي الإجراءات إزاء مثل هذا التصرف.
وكانت الخارجية العراقية قد أعلنت أن وفدا رسميا كان قد التقى مع الجانب اللبناني في بيروت بشأن الاتفاقية العراقية اللبنانية، بحسب بيان صحفي.
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