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العراق يستلم 15 طن مساعدات طبية من مصر

مساعدات
أرشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 02:46 م وكالات- الدويني فولي

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، إن طائرة مصرية محملة بـ 15 طنا من المساعدات الطبية وصلت إلى العراق.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، أن "طائرة مصرية محملة ب15 طناً من المواد الطبية وصلت اليوم إلى العراق"، لافتاً إلى أن "الطائرة تحمل مساعدات إلى وزارة الصحة العراقية لدعم جهودها ومؤسساتها الصحية والطبية في مواجهة جائحة كورونا".

وأشار مجيد إلى أن هذه المساعدات هي الثانية التي ترسلها جمهورية مصر العربية إلى العراق خلال فترة جائحة كورونا، منوها بأن العديد من المساعدات الطبية وصلت من عدة دول عربية وأجنبية.

وأوضح أن وزارتي الخارجية والصحة مستمرتان بالتنسيق مع جميع الدول الصديقة والشقيقة بخصوص دعم جهود وزارة الصحة لايصال المساعدات الطبية، وقد وصلت خلال هذه الفترة كميات كبيرة من المواد التي ساعدت العراق في جهوده لمواجهة كورونا، ومنها أيضاً المعدات والأجهزة الطبية التي أرسلتها الحكومة الصينية في شهر مارس وغيرها من المساعدات.

وأشار إلى أنه في ما يخص الدعم المحلي كان للأمانة العامة لمجلس الوزراء الدور الكبير عن طريق دائرة المنظمات غير الحكومية، التي أطلقت الحملة الوطنية لدعم جهد وزارة الصحة، وكانت هناك آلاف الحملات قد قدمتها 860 منظمة محلية، ومن أبرزها مؤسسة العين التي قدمت أجهزة ومعدات متطورة وحديثة أسندت فيها جميع المؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر قد صرح سابقا بأن "نسب الشفاء في العراق هي من الأفضل عالمياً، وتقترب من 85 في المئة، إضافة إلى أن العراق الأقل عالمياً بنسب الوفاة بالفيروس"، مؤكداً أن "الوضع الصحي حتى الآن تحت السيطرة"
 

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