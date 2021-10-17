الصحة السعودية تحذر: تخفيف الإجراءات لا يعني هذا الأمر

الأحد، 17-10-2021
03:48 م
أعلنت وزارة الصحة السعودية
، اليوم الأحد، أن إجمالي جرعات لقاح كورونا
المعطاة تجاوزت 44 مليونا، مشيرة إلى أن أكثر من 21 مليون شخص تلقوا جرعتي لقاح
كورونا.
ووفقا لشبكة "العربية"، حذرت الصحة السعودية
من أن تخفيف
الإجراءات لا يعني عدم الالتزام بالوقاية من كورونا.
وأشارت الوزارة السعودية إلى أنه تم البدء في إعطاء الجرعة المعززة للفئات
الأكثر عرضة للخطر.
وأكدت أن الدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا هو أفضل اللقاحات لمواجهة
المتحورات.
وقالت وزارة الصحة، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس
كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصبح الإجمالي 547931 حالة.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 47 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي (536947)
حالة.
وأكدت "الصحة" تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي (8763)
إلى حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 106 حالات.