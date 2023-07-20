السويد ترد على حرق سفارتها في العراق بالسماح بحرق القرآن مرة أخرى





سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، بحسب بيان للشرطة ووسائل إعلام محلية.

وبحسب الطلب الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، ينوي شخصان التجمع الخميس بين الساعة 13:00 والساعة 15:00 بالتوقيت المحلي أمام السفارة.

وقال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم الشهر الماضي.

وأكّدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري بحرية التجمع. وكان عدد من العراقيين قد أشعلوا النيران في سفارة السويد ردا على سماحها إحراق نسخة من المصحف.