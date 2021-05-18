السعودية والإمارات تتخذان قرار تجاه لبنان ردًا على إهانة وزير الخارجية

الثلاثاء، 18-05-2021
09:02 م
أعلنت وزارة الخارجية السعودية
، عن استدعاء سفير الجمهورية
اللبنان
ية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير
الخارجية اللبنان
ي.
وأضافت وزارة الخارجية:”نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات
المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير
الجمهورية اللبنان
ية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة
من وزير الخارجية اللبنان
ي وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية”.
في السياق ذاته أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، عن استنكارها
واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها وزير الخارجية
اللبنان
ية شربل وهبة، والتي أساءت إلى السعودية
ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية؛ فإن الوزارة استدعت سفير
الجمهورية اللبنان
ية لدى الدولة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات
مؤكدة أنها تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع
لبنان
ودول مجلس التعاون الخليجي.
جدير بالذكر أن “شربل” تطاول على السعودية
ودول مجلس التعاون
الخليجي وذلك بتصريحات مسيئة، بعد وصفهم بـ”البدو” خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة
“الحرة” الأمريكية، عقب إحراجه على الهواء من محلل سياسي سعودي.