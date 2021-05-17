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السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في عادل الزهراني

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الإثنين، 17-05-2021 12:49 م

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف ، ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية البيان، فيما يلي نصه:
أقدم / عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بطعنه بسكين مما أدى لوفاته.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم الحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتصل قصاصاً بالجاني/ عادل بن أحمد بن محمد الزهراني ـ سعودي الجنسية ـ اليوم الاثنين 5 / 10 / 1442 هـ ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
 

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