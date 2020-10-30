السعودية: كل المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

الجمعة، 30-10-2020
01:18 ص
المصريون ـ متابعات
قال محمد إسماعيل رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة
بالمملكة العربية السعودية
، إن السعودية
تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل.
وأضاف مسئول بوزارة الحج السعودية
في مداخلة عبر سكايب لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة دقيقة بشأن الدول التى تنطبق عليها اجراءات العمرة
، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية
بشأن العمرة
هدفها الحفاظ على صحة الإنسان.
وأكد أن تقديم شهادة فحص تضمن عدم معاناة المعتمر من كورونا أهم شروط العمرة
، لافتا إلى اشتراطات وإجراءات دقيقة بشأن السكن والتنقل في موسم العمرة
.
وأكد اسماعيل، أن كافة المسلمين
في بقاع العالم
مرحب بهم لأداء مناسك العمرة
طالما انطبقت عليهم الشروط والإجراءات الاحترازية، موضحا أن شروط أداء مناسك العمرة
شارك في وضعها عدد من الوزارات والجهات.