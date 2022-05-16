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السعودية تعود لتسجيل مئات الإصابات بـ كورونا

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كورونا
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الإثنين، 16-05-2022 12:50 م

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الاثنين)، تسجيل 630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت تعافي 406 حالة ووفاة حالتان .
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 759856 حالة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 64 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 744327 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9118 حالة.
ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.
 

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