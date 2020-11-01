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السعودية تعلن استئناف رحلات العمرة من خارج المملكة

الحج والعمرة
أرشيفية
 
الأحد، 01-11-2020 09:35 ص وكالات- الدويني فولي
أعلنت المملكة العربية السعودية انطلاق المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة، وفقا لوزارة الحج والعمرة.

وبهذه المرحلة، يسمح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها.

وتشمل المرحلة الثالثة للعمرة فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية، والتي ترفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100%، لتصل طاقتها التشغيلية في الحرم المكي إلى 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصل، و19.500 زائر في اليوم.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران السعودية وفير الأجهزة واللوازم والأطقم الطبية المخصصة لفحص المُسافرين القادمين من الخارج لأداء العُمرة.

ويتطلب أداء المعتمرين من خارج السعودية إجراءات مُحددة، منها تقديم طلب أداء العُمرة مع كامل البيانات الشخصية والصحية، بحد أقصى 50 شخصًا للمجموعة الواحدة من الدول المسموح بها.
 

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