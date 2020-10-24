السعودية تضع خطة لإخلاء قرى مع استمرار حريق تنومة

السبت، 24-10-2020
12:49 م
وكالات- الدويني فولي
وضعت فرق طوارئ سعودية متخصصة، خطة لإخلاء عدد من القرى
في منطقة عسير، تحسباً لاستمرار وامتداد حريق اندلع في منطقة جبلية مليئة بالأشجار والأعشاب الجافة، تكافح فرق الإطفاء التي تستعين بالطائرات لإخماده لليوم الرابع على التوالي.
وقالت إمارة منطقة عسير، في ساعة مبكرة من اليوم السبت، إن غرفة القيادة الميدانية لمواجهة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، قامت بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازياً.
وأضافت الإمارة عبر حسابها في تويتر ”قامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى
إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى
للجاهزية“.
وبلغت نسبة الإخماد لليوم الثالث من نشوب الحريق، بين 70 و 75 بالمئة على مساحة قدرت بين 1200 و1500 متر مربع، وفق أحدث توضيح من إمارة عسير عن عمليات الإطفاء الجارية.
وتقول الإمارة إنه ”تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتي #النماص و #تنومة بغرفة واحدة تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات و #الدفاع_المدني والزراعة وفرق التطوع، بالتنسيق مع #أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش“.
وأصيب خمسة من رجال الدفاع المدني بإصابات متفاوتة خلال محاولات إخماد الحريق، فيما اقتصرت الأضرار الناجمة عن الحريق حتى الآن في المنطقة، على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية.
ويقول الدفاع المدني السعودي، إن الرياح القوية التي صاحبت الحريق في بداياته، ووعورة المنطقة الجبلية وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها، ساهمت في انتشار الحريق بشكل واسع.