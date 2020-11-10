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الرئيس الفلسطينى ينعى صائب عريقات: أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا

صائب عريقات
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 12:17 م وكالات- الدويني فولي
 نعى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، باسمه وباسم القيادة الفلسطينية والحكومة، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات .

وقال الرئيس الفلسطينى:"ننعى إلى جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأصدقاء في العالم، القائد الوطني الكبير، وشهيد فلسطين، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأكاديمي البارز، صائب عريقات، الذي أمضى حياته مناضلًا ومفاوضًا صلبًا دفاعًا عن فلسطين، وقضيتها، وشعبها، وقرارها الوطني المستقل.

وقال،"إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية".

وأضاف الرئيس، "تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطني، والمناضل الكبير الذي كان له دورٌ كبير في رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، في المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضوًا في الوفد الفلسطيني في مؤتمر مدريد للسلام في العام 1991، ووزيرًا للحكم المحلي، وعمله الدؤوب رئيسًا لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

وتابع: سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية.

وتقدم الرئيس من أسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه وبناته بالتعازي والمواساة، سائلًا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الرفيق الأعلى، وان يلهم أهله وذويه وجماهير شعبنا الصبر وحسن الاحتساب.

وأعلن الرئيس الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
 

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