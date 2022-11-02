الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد

الأربعاء، 02-11-2022
09:28 ص
أصدر الديوان الملكي السعودي
، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلن فيه وفاة
والدة الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز
آل سعود، وجاء نصه- حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"- كالتالي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن
مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم
الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله
في مدينة الرياض
.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا
إليه راجعون.