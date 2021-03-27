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الداخلية السودانية توضح حقيقة عودة قانون البشير

البشير
البشير
 
السبت، 27-03-2021 11:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
أكدت وزارة الداخلية في السودان أن الأنباء التي ترددت عن عودة قانون النظام العام والذي أثار الجدل غير صحيحة .
و أضافت الوزارة في بيان تداولته الصحافة المحلية والعالمية أنها :" ملتزمة بمعطيات المرحلة، وتتماشى بكل أجهزتها مع إرادة الشعب نحو التغيير، ومؤكدة أنه ليس هناك اتجاه لإعادة إنتاج تشريعات تواضع الشعب على رفضها باعتبارها مقيدة للحريات العامة ولا تتفق مع مطلوبات التغيير، وعلى رأسها قانون النظام العام الذي لن يعود أبدا بأي صورة من الصور".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في السودان ضجت بالآلاف التعليقات و المنشورات الغاضبة بعد تصريحات لمدير عام شرطة ولاية الخرطوم عيسي أبن آدم إسماعيل بالعودة إلي قانون النظام العام ، والذي كان يطبقه الرئيس الأسبق عمر البشير ، والذي تم إلغائه في نوفمبر 2019 وبعد أشهر قليلة من سقوط البشير ، وكان يطبق منذ عام 1996 .
 

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