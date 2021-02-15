الإثنين 15 فبراير 2021
توقيت مصر 10:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. خطوبة «المهرة البحرينية» على شخص مجهول الهوية

الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

الموت يفجع «آل سعود» في أميرتين خلال 24 ساعة

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

المسبار الفضائي الإماراتي "الأمل" يرسل أولى صوره من المريخ

تشريح جثة إعلامي شهير يفجر صدمة عن سبب الوفاة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن حالة وفاة

الحكومة ترد على البرلمان بشأن غلق المواقع الإباحية

ADS
 

الجيش السوري يتصدي لعدوان صاروخي جديد

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 15-02-2021 09:54 ص متابعات- أمينة عبد العال
أعلن الجيش السوري صباح اليوم الاثنين أن دفاعاته الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في سماء العاصمة دمشق ، ولم يقدم الإعلام السوري الرسمي أي تفاصيل أخري عن الأهداف التي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي .
و ذكر بيان للجيش السوري أن طائرات عسكرية إسرائيلية حلقت فوق مرتفعات الجولان لضرب أهداف على مشارف دمشق، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ من دون أن يوضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط قتلى أو مصابين، لافتا إلي إن دفاعاته الجوية تواصل التصدي لهجمات صاروخية إسرائيلية في سماء دمشق.
في سياق متصل صرح مصدر عسكري سوري: "إنه في تمام الساعة 1:18 من فجر اليوم (الاثنين) نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل واتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، بحسب رويترز.
 

إقرأ ايضا

الأمير هاري وميجان

خبر سار يعلن عنه الأمير هاري وميجان

رئيس الأرجنتين الراحل

أسرار تنشر لأول مرة عن رئيس الأرجنتين الراحل

عبد الخالق عبدالله

مستشار بن زايد: أردوغان قرر يغش من الإمارات هذا المشروع الضخم

أخبار متعلقة

القوات الأمريكية في سوريا

البنتاجون: نفط سوريا لم يعد هدفنا

Capture

رسميًا.. توقيع أول مذكرة تفاهم بين السودان وإسرائيل

5f20ba8e4c59b753ce6507ed

السعودية تكشف عن شرط واحدٍ لإقامة علاقات مع إسرائيل

بايدن

إدارة بايدن تورطه في خطأ كبير مع دولة عربية بعد دقائق من توليه الحكم